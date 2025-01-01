На Волині померзла малина та лохина. ВІДЕО
Сьогодні, 23:19
На Волині під час нічних заморозків вимерзла лохина та малина.
Про це повідомили в телеграм-каналі "Камінь бентежний".
Постраждали поля на Камінь-Каширщині. Місцеві фермери намагалися врятувати насадження малини та лохини - палили багаття, накривали агроволокном, проте, це не допомогло. Навіть під агроволокном листя малини були вкриті льодовою кіркою.
Як відомо, синоптики прогнозують заморозки також у ніч з 25 на 26 вересня.
