На Волині померзла малина та лохина. ВІДЕО





Про це повідомили в телеграм-каналі "Камінь бентежний".



Постраждали поля на Камінь-Каширщині. Місцеві фермери намагалися врятувати насадження малини та лохини - палили багаття, накривали агроволокном, проте, це не допомогло. Навіть під агроволокном листя малини були вкриті льодовою кіркою.







Як відомо, синоптики прогнозують заморозки також у ніч з 25 на 26 вересня.

