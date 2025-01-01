Перестало битися серце військового з Волині Сергія Карабася
Сьогодні, 22:38
Сумна звістка надійшла у Володимирську громаду. Відійшов у Вічність війсковослужбовець Сергій Карабась.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Внаслідок погіршення стану здоров’я, перестало битися серце військовослужбовця Сергія Карабася, який на той час перебував вдома", - йдеться у дописі.
26 вересня о 12:15 тіло воїна доставлять від моргу додому вулицями Шпитальна-Ковельська-Луцька-Привокзальна-Марка Черемшини, 18.
О 12:45 кортеж виїжджатиме до церкви вулицями Луцька-Ковельська-Драгоманова.
О 13:00 у Храмі святих Віри Надії Любові, пройде панахида. Поховають Захисника на Алеї Героїв Федорівського кладовища.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.
