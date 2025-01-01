Перестало битися серце військового з Волині Сергія Карабася





Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.



"Внаслідок погіршення стану здоров’я, перестало битися серце військовослужбовця Сергія Карабася, який на той час перебував вдома", - йдеться у дописі.



26 вересня о 12:15 тіло воїна доставлять від моргу додому вулицями Шпитальна-Ковельська-Луцька-Привокзальна-Марка Черемшини, 18.



О 12:45 кортеж виїжджатиме до церкви вулицями Луцька-Ковельська-Драгоманова.



О 13:00 у Храмі святих Віри Надії Любові, пройде панахида. Поховають Захисника на Алеї Героїв Федорівського кладовища.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.

