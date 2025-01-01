Бійці батальйону «Свобода» отримали вантажівку від «Української команди», - Палатний

«Українська команда» передала чергову вантажівку бійцям батальйону «Свобода» 4 бригади Національної гвардії України «Рубіж».Батальйон «Свобода» 4 бригади Національної гвардії України «Рубіж» з першого дня вторгнення захищав Київщину, боронив Донеччину та Луганщину, і сьогодні б’ється на найскладнішому напрямку фронту - на Добропільсько-Покровському.«Там зараз дуже гаряче. Ворог стягнув резерви та елітні підрозділи безпілотних систем. Вони б’ють по шляхах забезпечення, ускладнюючи передачу боєприпасів та їжі на позиції. Тому сьогодні одне із основних завдань наших воїнів – зберегти логістику.Зараз нашим військовим як ніколи потрібна наша підтримка та допомога. Нехай наша вантажівка допоможе їм протистояти ворогу і збереже життя та здоров’я наших героїв», - сказав під час передачі авто керівник "Української команди"