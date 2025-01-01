На Волині бачили червонокнижну ведмедицю з ведмежатами, - ЗМІ





Мешканці Ратнівської громади заявляють, що нещодавно поблизу селища Ратне бачили ведмедицю з двома ведмежатами. За словами очевидців, тварини пересувалися лісосмугою, - повідомляє



Водночас біологи нагадують, що бурий ведмідь занесений до Червоної книги України, а на Волині він трапляється вкрай рідко. Зазвичай ці хижаки мешкають у Карпатах, але поодинокі випадки появи ведмедів у волинських лісах фіксували і раніше.



Фахівці застерігають: якщо зустрінете ведмедицю з малюками, варто тримати дистанцію, не наближатися та не намагатися підгодовувати тварин. Такі зустрічі можуть бути небезпечними, адже мати завжди захищає потомство. Місцеві жителі мають бути обережними й у разі повторних випадків одразу повідомляти лісову охорону або поліцію.



Журналісти ВСН звернулися до приймальні Ратнівської селищної ради за коментарем, однак голова селища Віталій Бірук сказав, що вперше про це почув. Наразі офіційних звернень з цього приводу немає.

