У Луцьку п'яний водій скоїв аварію
Сьогодні, 19:08
У Луцьку нетверезий водій вчинив ДТП.
Прог це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Сьогодні ми отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на вулиці Конякіна.
Патрульні з’ясували, що водій Volkswagen, виїжджаючи з двору, не надав переваги в русі автомобілю Ford, який рухався головною дорогою. У результаті сталося зіткнення, обидва авто отримали механічні пошкодження", - йдеться в повідомленні.
Під час спілкування інспектори помітили у винуватця ДТП ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці події — результат показав 1,50 проміле, що більш ніж у 7 разів перевищує допустиму норму.
На водія склали адміністративні матеріали за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.
