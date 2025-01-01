У Луцьку п'яний водій скоїв аварію

У Луцьку п'яний водій скоїв аварію
У Луцьку нетверезий водій вчинив ДТП.

Прог це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"Сьогодні ми отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на вулиці Конякіна.

Патрульні з’ясували, що водій Volkswagen, виїжджаючи з двору, не надав переваги в русі автомобілю Ford, який рухався головною дорогою. У результаті сталося зіткнення, обидва авто отримали механічні пошкодження", - йдеться в повідомленні.

Під час спілкування інспектори помітили у винуватця ДТП ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці події — результат показав 1,50 проміле, що більш ніж у 7 разів перевищує допустиму норму.
У Луцьку п'яний водій скоїв аварію

На водія склали адміністративні матеріали за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 26 вересня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку п'яний водій скоїв аварію
Сьогодні, 19:08
Прикутого до ліжка чоловіка, у якого мобілізували єдиного сина, забрали до лікарні
Сьогодні, 18:08
Син загиблої у ДТП волинянки відсудив у винуватця 1 млн грн моральної шкоди
Сьогодні, 17:10
Колишнього президента Франції посадили на п'ять років
Сьогодні, 16:42
Медіа
відео
1/8