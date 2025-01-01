Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 26 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики опублікували прогноз погоди на п'ятницю, 26 вересня.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології
ПРОГНОЗ ПОГОДИ
26 вересня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Вночі заморозки 0-2°, вдень температура 13-15° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Вночі заморозки 0-3°, вдень температура 11-16° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології
ПРОГНОЗ ПОГОДИ
26 вересня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Вночі заморозки 0-2°, вдень температура 13-15° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Вночі заморозки 0-3°, вдень температура 11-16° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 26 вересня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку п'яний водій скоїв аварію
Сьогодні, 19:08
Колишнього президента Франції посадили на п'ять років
Сьогодні, 16:42