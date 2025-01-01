Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 26 вересня





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології



ПРОГНОЗ ПОГОДИ



26 вересня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Вночі заморозки 0-2°, вдень температура 13-15° тепла.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Вночі заморозки 0-3°, вдень температура 11-16° тепла.

