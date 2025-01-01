«Я дуже розчарований у путіні», - Трамп





Про це він сказав під час зустрічі з президентом країни Реджепом Ердоганом у Білому домі, інформує



"І путін, і Зеленський поважають Ердогана. Всі поважають Ердогана. Я дуже поважаю Ердогана. Він може мати великий вплив на війну в Україні, якщо захоче, але він вважає за краще залишатися нейтральним", - заявив Трамп.



Голова Білого дому згадав невдалі спроби росії захопити території України.



Трамп вкотре висловив розчарування путіним і нагадав про свої слова про "паперового тигра" на адресу росії.



"Я дуже розчарований у путіні. А він боровся завзято, боровся довго, і вони втратили мільйони, близько мільйона солдатів. І знаєте, після всіх цих потужних бомбардувань <України> за останні два тижні вони майже не здобули території. Тільки подумайте. Вони майже нічого не здобули. І я ніколи не назву нікого "паперовим тигром", але росія витратила мільйони й мільйони доларів на бомби, ракети, боєприпаси й життя. Життя. І вони практично не отримали територію", - наголосив американський політик.



Трамп повторив, що російська економіка переживає складні часи через триваючу війну в Україні:



"Це така марна трата людських життів, тому він повинен припинити. путін повинен зупинитися".



Президент США також хотів би, щоб Туреччина "припинила купувати будь-яку нафту у росії, поки рф продовжує свої агресивні дії проти України".

