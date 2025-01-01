Прикутого до ліжка чоловіка, у якого мобілізували єдиного сина, забрали до лікарні
Сьогодні, 18:08
Тяжкохворого 82-річного Йосипа Маліцького, який залишився сам у хаті через мобілізацію єдиного сина, шпиталізували до Золочівської центральної районної лікарні Львівської області.
Про це повідомив hromadske староста села Сасів Михайло Гетьманчик.
«Я звертався по допомогу до багатьох людей. І мені, зрештою, передзвонили з лікарні та повідомили, що готові чоловіка прийняти. Приїхали й забрали його», — сказав староста.
За його словами, Йосипа належно доглядають і «він там має всі умови». Проте літній чоловік скаржиться, що хоче назад додому.
«Я сподіваюся, що, доки його сина не звільняють з армії, він буде перебувати в лікарні», — додає Гетьманчик.
Також він повідомив, що мобілізований 44-річний син Йосипа, Володимир, уже займається своїм звільненням, зокрема збирає документи.
«Йому вдалося нам подзвонити вже з полігону, він попросив надіслати йому нотаріально засвідчені всі документи. Саме сьогодні я їх надіслав йому поштою», — додав староста.
Нагадаємо, без нагляду в родині Маліцьких залишилося велике господарство. Два бики односельці родини вирішили таки продати. Доглядом за ще двома коровами, телям, десятками качок і гусей займається їхня односелиця.
Як повідомляло hromadske, Володимира Маліцького мобілізували попри те, що він мав відстрочку від мобілізації як доглядальник за батьком, у якого перша група інвалідності. Закон вимагає, що відстрочку треба поновлювати що три місяці. І через реорганізацію управління соціального захисту чоловік не встиг вчасно розв’язати питання з документами.
Так, прикутий до ліжка через важку хворобу Йосип Маліцький залишився зачиненим сам у хаті. Крім того, без нагляду залишилося велике господарство: дві корови, три бики, качки, кури, коти та собаки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив hromadske староста села Сасів Михайло Гетьманчик.
«Я звертався по допомогу до багатьох людей. І мені, зрештою, передзвонили з лікарні та повідомили, що готові чоловіка прийняти. Приїхали й забрали його», — сказав староста.
За його словами, Йосипа належно доглядають і «він там має всі умови». Проте літній чоловік скаржиться, що хоче назад додому.
«Я сподіваюся, що, доки його сина не звільняють з армії, він буде перебувати в лікарні», — додає Гетьманчик.
Також він повідомив, що мобілізований 44-річний син Йосипа, Володимир, уже займається своїм звільненням, зокрема збирає документи.
«Йому вдалося нам подзвонити вже з полігону, він попросив надіслати йому нотаріально засвідчені всі документи. Саме сьогодні я їх надіслав йому поштою», — додав староста.
Нагадаємо, без нагляду в родині Маліцьких залишилося велике господарство. Два бики односельці родини вирішили таки продати. Доглядом за ще двома коровами, телям, десятками качок і гусей займається їхня односелиця.
Як повідомляло hromadske, Володимира Маліцького мобілізували попри те, що він мав відстрочку від мобілізації як доглядальник за батьком, у якого перша група інвалідності. Закон вимагає, що відстрочку треба поновлювати що три місяці. І через реорганізацію управління соціального захисту чоловік не встиг вчасно розв’язати питання з документами.
Так, прикутий до ліжка через важку хворобу Йосип Маліцький залишився зачиненим сам у хаті. Крім того, без нагляду залишилося велике господарство: дві корови, три бики, качки, кури, коти та собаки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Прикутого до ліжка чоловіка, у якого мобілізували єдиного сина, забрали до лікарні
Сьогодні, 18:08
Колишнього президента Франції посадили на п'ять років
Сьогодні, 16:42
Форум у Латвії зібрав найкращих представників торфової промисловості: серед учасників - «Волиньприродресурс»
Сьогодні, 16:15
Годинник з тризубом та лампа із залізною каскою: ексклюзивні сувеніри від воїнів волинської бригади
Сьогодні, 15:42