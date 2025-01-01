Прикутого до ліжка чоловіка, у якого мобілізували єдиного сина, забрали до лікарні

Йосипа Маліцького, який залишився сам у хаті через мобілізацію єдиного сина, шпиталізували до Золочівської центральної районної лікарні Львівської області.



Про це повідомив Михайло Гетьманчик.



«Я звертався по допомогу до багатьох людей. І мені, зрештою, передзвонили з лікарні та повідомили, що готові чоловіка прийняти. Приїхали й забрали його», — сказав староста.



За його словами, Йосипа належно доглядають і «він там має всі умови». Проте літній чоловік скаржиться, що хоче назад додому.



«Я сподіваюся, що, доки його сина не звільняють з армії, він буде перебувати в лікарні», — додає Гетьманчик.



Також він повідомив, що мобілізований 44-річний син Йосипа, Володимир, уже займається своїм звільненням, зокрема збирає документи.



«Йому вдалося нам подзвонити вже з полігону, він попросив надіслати йому нотаріально засвідчені всі документи. Саме сьогодні я їх надіслав йому поштою», — додав староста.



Нагадаємо, без нагляду в родині Маліцьких залишилося велике господарство. Два бики односельці родини вирішили таки продати. Доглядом за ще двома коровами, телям, десятками качок і гусей займається їхня односелиця.



Як повідомляло hromadske, Володимира Маліцького мобілізували попри те, що він мав відстрочку від мобілізації як доглядальник за батьком, у якого перша група інвалідності. Закон вимагає, що відстрочку треба поновлювати що три місяці. І через реорганізацію управління соціального захисту чоловік не встиг вчасно розв’язати питання з документами.



Так, прикутий до ліжка через важку хворобу Йосип Маліцький залишився зачиненим сам у хаті. Крім того, без нагляду залишилося велике господарство: дві корови, три бики, качки, кури, коти та собаки.

