Син загиблої у ДТП волинянки відсудив у винуватця 1 млн грн моральної шкоди





Про це пише



Як йдеться у вироку від 18 вересня, аварія сталася 17 грудня 2021 року близько 17:30 на вулиці Луцькій в Нововолинську. Неподалік зупинки громадського транспорту подружжя переходило дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.



У цей момент обвинувачений Руслан Рибка, який перебував за кермом автомобіля Toyota Camry, збив 55-річну пішохідку. Жінка тяжко травмувалася і пізніше померла у Нововолинській центральній міській лікарні.



Обвинувачений свою вину визнав повністю. Він розповів, що у вечірній час їхав зі швидкістю 50 км/год з роботи додому. У той день була несприятлива погода, мряка, дрібний дощ, зустрічний транспорт осліплював і видимість була обмежена, також швидко працювали двірники на лобовому склі. Перед самим пішохідним переходом він помітив двох людей і екстрено загальмував. Відчувши удар, зупинив автомобіль і побачив чоловіка, який піднявся після падіння та збирав розкидані продукти. На зустрічній смузі лежала жінка, котра сильно кричала від болю.



Зі слів водія, він викликав «швидку» і поліцію. Про смерть пішохідки дізнався у лікарні, куди його привезли поліцейські на освідування. Навесні 2023 року обвинувачений зателефонував до сина потерпілої, попросив у нього вибачення і перерахував 58 тис. грн на виготовлення памʼятника, а пізніше компенсував ще 85 тис. грн.



Син загиблої волинянки розповів, що дізнався про аварію від троюрідної сестри. Через дві години після ДТП його матір померла. Батько після втрати дружини душевно страждав, а через рік після її смерті в нього діагностували рак мозку – у серпні 2023 року чоловік помер. Потерпілий зазначив, що залишився один і його емоційний стан незадовільний.



Суддя Орися Ференс-Піжук визнала Руслана Рибку винним за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілої), проте замість реального покарання призначила два роки іспитового терміну. Крім того, обвинувачений має сплатити сину загиблої 1 млн грн моральної шкоди та 21 тис. грн – матеріальної. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

