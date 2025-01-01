Форум у Латвії зібрав найкращих представників торфової промисловості: серед учасників - «Волиньприродресурс»





Про це



BPPF проводиться щороку в різних країнах наприкінці видобувного сезону під егідою асоціацій як видобувників торфу, так і виробників торфопродукції Латвії, Литви, Естонії та Фінляндії. Форум організовується безперервно з 2001 року та щороку збирає сотні міжнародних учасників.



Історія BPPF розпочалася у березні 2000 року в столиці Латвії – Ризі, де під час спільного засідання рад балтійських асоціацій видобувників торфу та виробників торфопродукції, де обговорювалися актуальні виклики та завдання галузі. Було вирішено проводити такі зустрічі щороку, щоб обмінюватися інформацією щодо технологій та обсягів виробництва. Перший офіційний форум відбувся у 2001 році в Литві, місті Шяуляй, на базі одного з виробничих підприємств.



Те, що колись починалося, як щорічна зустріч трьох асоціацій, сьогодні перетворилося на міжнародний форум, який збирає понад 300 делегатів із понад 15 країн світу та посідає провідне місце серед галузевих подій у Європі. Форум об’єднує представників торфової промисловості, трейдерів, виробників обладнання, науковців, екологів, представників обслуговуючих галузей і тих, хто ухвалює рішення у сфері торфовидобутку.



Головна мета BPPF – представити новітні досягнення та перспективи галузі, сприяти обміну досвідом, а також обговорювати питання законодавчих рамок, охорони природи й наукових досліджень, пов’язаних із торфовими родовищами.



Цьогорічна тема форуму: «Торф – стратегічно важливий ресурс для продовольчого виробництва та зеленої економіки».



Україну на заході представляли: КП «Волиньприродресурс», ТОВ «Ленд Гроу» (ТД «Смизький торфобрикетний завод»), «Лопатинський торфобрикетний завод» та ТОВ «Надровидобування».



Стати частиною провідної європейської події надає можливість презентувати український досвід раціонального використання природних ресурсів та налагодити співпрацю з міжнародними партнерами. Форум став платформою для обговорення стратегічної ролі торфу в забезпеченні продовольчої безпеки та екологічної сталості, а також для обміну досвідом, представлення інновацій та налагодження міжнародних партнерств.



Програма форуму охоплювала як офіційні пленарні сесії, так і тематичні виступи та дискусії.



Зокрема, під час відкриття 18 вересня вітальні промови виголосили представники уряду Латвії – міністр сільського господарства Армандс Краузе, міністр клімату та енергетики Каспарс Мелніс та парламентський секретар Міністерства економіки Юрґіс Міезайніс.



У науковій частині форуму Латвійський державний інститут дослідження лісів представив дослідження щодо потенціалу рекультивації торфовищ для пом’якшення наслідків зміни клімату. Союз виробників тепличних культур Нідерландів окреслив значення торфу для продовольчої безпеки та стійкості Європи. Компанія CLAAS презентувала інноваційні рішення для торфової промисловості, зокрема сучасну техніку для підвищення ефективності та точності виробничих процесів.



Передфорумна сесія (17 вересня), організована International Peatland Society (IPS) під назвою «Empowering the voice of science for the wise use of peatlands» («Посилення ролі науки у раціональному використанні торфовищ»), стала важливою науково-експертною платформою.



Обговорювалися ключові теми: підтримка науки у сфері торфовищ від міжнародних конвенцій до кліматичних питань, значення академічних партнерств у раціональному використанні торфовищ, взаємодія IPS на локальному та глобальному рівнях і очікування від майбутньої конференції COP30 у Белені. Також були розглянуті впливи співпраці IPS на діяльність національних асоціацій, принципи раціонального використання торфовищ у контексті європейських регуляторних вимог, а також практичні аспекти роботи організації.



Окрім наукової частини, форум мав потужний нетворкінговий компонент. Учасники мали змогу встановити нові професійні контакти під час Ice-Breaking Event у Латвійській національній бібліотеці та на урочистій Gala Dinner у креативному просторі H2O 6.



Участь КП «Волиньприродресурс» у міжнародних заходах такого рівня дозволяє не лише обмінюватися досвідом з колегами з інших країн, але й представляти позицію України у сфері раціонального використання природних ресурсів, сприяти впровадженню європейських підходів до видобутку та рекультивації торфовищ. Для підприємства це також відкриває нові можливості для нарощування та вдосконалення матеріально-технічної бази, закупівлі сучасного професійного обладнання та техніки, а також – експорту української сировини на європейські ринки. КП «Волиньприродресурс» певне: така діяльність підвищить конкурентоспроможність підприємства на міжнародному рівні та сприятиме зміцненню економічного потенціалу області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 17-19 вересня 2025 року у Ризі відбувся Baltic Peat Producers Forum 2025 (BPPF) – провідна галузева подія Європи, яка об’єднує представників торфової промисловості, науковців та партнерів. У ній взяло участь КП «Волиньприродресурс».Про це повідомили на сторінці установи.BPPF проводиться щороку в різних країнах наприкінці видобувного сезону під егідою асоціацій як видобувників торфу, так і виробників торфопродукції Латвії, Литви, Естонії та Фінляндії. Форум організовується безперервно з 2001 року та щороку збирає сотні міжнародних учасників.Історія BPPF розпочалася у березні 2000 року в столиці Латвії – Ризі, де під час спільного засідання рад балтійських асоціацій видобувників торфу та виробників торфопродукції, де обговорювалися актуальні виклики та завдання галузі. Було вирішено проводити такі зустрічі щороку, щоб обмінюватися інформацією щодо технологій та обсягів виробництва. Перший офіційний форум відбувся у 2001 році в Литві, місті Шяуляй, на базі одного з виробничих підприємств.Те, що колись починалося, як щорічна зустріч трьох асоціацій, сьогодні перетворилося на міжнародний форум, який збирає понад 300 делегатів із понад 15 країн світу та посідає провідне місце серед галузевих подій у Європі. Форум об’єднує представників торфової промисловості, трейдерів, виробників обладнання, науковців, екологів, представників обслуговуючих галузей і тих, хто ухвалює рішення у сфері торфовидобутку.Головна мета BPPF – представити новітні досягнення та перспективи галузі, сприяти обміну досвідом, а також обговорювати питання законодавчих рамок, охорони природи й наукових досліджень, пов’язаних із торфовими родовищами.Цьогорічна тема форуму: «Торф – стратегічно важливий ресурс для продовольчого виробництва та зеленої економіки».Україну на заході представляли: КП «Волиньприродресурс», ТОВ «Ленд Гроу» (ТД «Смизький торфобрикетний завод»), «Лопатинський торфобрикетний завод» та ТОВ «Надровидобування».Стати частиною провідної європейської події надає можливість презентувати український досвід раціонального використання природних ресурсів та налагодити співпрацю з міжнародними партнерами. Форум став платформою для обговорення стратегічної ролі торфу в забезпеченні продовольчої безпеки та екологічної сталості, а також для обміну досвідом, представлення інновацій та налагодження міжнародних партнерств.Програма форуму охоплювала як офіційні пленарні сесії, так і тематичні виступи та дискусії.Зокрема, під час відкриття 18 вересня вітальні промови виголосили представники уряду Латвії – міністр сільського господарства Армандс Краузе, міністр клімату та енергетики Каспарс Мелніс та парламентський секретар Міністерства економіки Юрґіс Міезайніс.У науковій частині форуму Латвійський державний інститут дослідження лісів представив дослідження щодо потенціалу рекультивації торфовищ для пом’якшення наслідків зміни клімату. Союз виробників тепличних культур Нідерландів окреслив значення торфу для продовольчої безпеки та стійкості Європи. Компанія CLAAS презентувала інноваційні рішення для торфової промисловості, зокрема сучасну техніку для підвищення ефективності та точності виробничих процесів.Передфорумна сесія (17 вересня), організована International Peatland Society (IPS) під назвою «Empowering the voice of science for the wise use of peatlands» («Посилення ролі науки у раціональному використанні торфовищ»), стала важливою науково-експертною платформою.Обговорювалися ключові теми: підтримка науки у сфері торфовищ від міжнародних конвенцій до кліматичних питань, значення академічних партнерств у раціональному використанні торфовищ, взаємодія IPS на локальному та глобальному рівнях і очікування від майбутньої конференції COP30 у Белені. Також були розглянуті впливи співпраці IPS на діяльність національних асоціацій, принципи раціонального використання торфовищ у контексті європейських регуляторних вимог, а також практичні аспекти роботи організації.Окрім наукової частини, форум мав потужний нетворкінговий компонент. Учасники мали змогу встановити нові професійні контакти під час Ice-Breaking Event у Латвійській національній бібліотеці та на урочистій Gala Dinner у креативному просторі H2O 6.Участь КП «Волиньприродресурс» у міжнародних заходах такого рівня дозволяє не лише обмінюватися досвідом з колегами з інших країн, але й представляти позицію України у сфері раціонального використання природних ресурсів, сприяти впровадженню європейських підходів до видобутку та рекультивації торфовищ. Для підприємства це також відкриває нові можливості для нарощування та вдосконалення матеріально-технічної бази, закупівлі сучасного професійного обладнання та техніки, а також – експорту української сировини на європейські ринки. КП «Волиньприродресурс» певне: така діяльність підвищить конкурентоспроможність підприємства на міжнародному рівні та сприятиме зміцненню економічного потенціалу області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію