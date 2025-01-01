Годинник з тризубом та лампа із залізною каскою: ексклюзивні сувеніри від воїнів волинської бригади





Ексклюзивні сувеніри з матеріалів, які використовували на війні, створюють бійці ремонтно-відновлювального батальйону 14-ї ОМБр у вільну хвилину. Залишки озброєння та спорядження, що пройшло Куп’янський напрямок фронту (Харківщина), отримують нове життя.



«Така творча діяльність допомагає їм відволіктись від фронтових буднів і заохотити людей підтримувати армію», — в коментарі



Частину сувенірів, виготовлених бійцями, розігрують в межах збору на потреби бригади:



годинник з тризубом, основа якого зроблена із хвостовика від міни, фрагментів снарядів та гільз, розіграють серед тих, хто задонатить мінімум 100 грн. Кожні 100 грн — 1 номер. Більше донатів — більше шансів виграти;



лампу з оригінальним абажуром — залізною каскою. Конструкція закріплена на корпусі міни та оздоблена гільзами. Її отримає той, хто зробить найбільший донат.



Збір триватиме до 30 вересня, тоді відбудеться розіграш та оголосять переможців.

