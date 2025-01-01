На Волині зафіксували третій цього року випадок вірусного енцефаліту





Про це повідомили 25 вересня в обласному центрі контролю і профілактики хвороб, пише



Чоловік помітив на собі кілька укусів кліща, через декілька днів у нього з’явилися характерні симптоми захворювання: погіршення самопочуття, підвищення температури тіла, головний біль та запаморочення, нудота, болі у м’язах та оніміння кінцівок.



Діагноз кліщовий вірусний енцефаліт підтвердили результати лабораторних досліджень. Наразі пацієнт лікується в стаціонарі.



Епідеміологи зазначили, що усі 3 цьогорічні випадки захворювання сталися на території Ковельського району, де існує природний осередок кліщового вірусного енцефаліту. Для порівняння, торік було зафіксовано 2 випадки.



Окрім того, за 9 місяців 2025 року зафіксовано 58 випадків хвороби Лайма (бореліозом), з них 13 – у вересні. Захворювання реєструється на усій території області (Луцький район – 24, Ковельський – 15, Камінь-Каширський – 12, Володимирський – 7).



Довідково: Кліщовий енцефаліт — це природно-вогнищеве гостре інфекційне вірусне захворювання з переважним ураженням центральної нервової системи, яке може привести до інвалідності, іноді навіть до летальних випадків. Захворювання починається з головного болю, гарячки, нудоти, блювоти, порушення сну. Інфікуватися можна не лише під час укусу кліща, але й випадково його розчавивши або якщо розчесати місце ураження. Від людини до людини це захворювання не передається.

