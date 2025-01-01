Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО

Випускник Волинського обласного ліцею Волинської обласної ради, уродженець Луцькавже кілька років популяризує українську культуру в Європі — через народний танець.Нині Олексій живе у Німеччині, у землі Баден-Вюртемберг. З 2018 року він є учасником українського танцювального колективу «Мальви» при Німецько-Українському товаристві Райн-Некар. Колектив виступає на культурних заходах, форумах та міжнародних зустрічах, доносячи європейській публіці український національний дух через танець.«Місією нашого колективу є адвокація інтересів України шляхом культурної дипломатії. Ми показуємо наші традиції, поширюємо український наратив і сприяємо міжнародній співпраці», — розповідає Олексій.Олексій родом із Луцька. Іще з п’яти років він почав займатися народними танцями у Зразковому колективі народного танцю «Радість» при Палаці учнівської молоді. Каже, що цей досвід став не просто хобі, а фундаментом його особистості.«Це незабутній, яскравий досвід мого дитинства — робота над собою, пізнання української традиції, виступи на сцені, самовираження та активна соціалізація. Особлива подяка балетмейстерута всьому колективу ансамблю», — згадує Іванов.У вересні цього року танцювальний колектив «Мальви» виступав у місті Вайнгайм. Це був не просто концерт, а справжній акт культурного послання, адже глядачами стали представники влади німецької землі Баден-Вюрттемберг, вихідці з місцевої громади та інших країн.«Наш виступ дуже контрастував із колективами з інших країн. Після нас слово мав міністр-президент, який довго і натхненно говорив про Україну та важливість її підтримки. Ми зрозуміли, що робимо правильні речі: через культуру допомагаємо Україні. Люди підходили, питали, чи ми професіонали, і чи всі в Україні так танцюють», — ділиться враженнями лучанин.Але для Олексія це не про особисту славу:, — наголошує він.Український народний танець, за словами Іванова, — це унікальний інструмент культурної дипломатії, здатний не лише викликати емоції, а й донести до світу суть українського характеру та гідності.«Ми демонструємо не себе — ми даємо можливість побачити погляд України із глибини століть», — підсумовує Олексій.