Колишнього президента Франції посадили на п'ять років
Сьогодні, 16:42
Французький суд 25 вересня визнав експрезидента Ніколя Саркозі частково винним у "лівійській справі" про фінансування його виборчої кампанії коштами покійного диктатора Муаммара Каддафі та призначив йому 5 років ув’язнення.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.
У четвер, 25 вересня, суд у Франції визнав частково винним Саркозі у так званій "лівійській справі" – щодо прийняття коштів на виборчу кампанію від покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі.
Відтак його засудили до п'яти років позбавлення волі з відстрочкою виконання покарання. Колишньому президенту також призначили штраф у розмірі 100 тисяч євро.
Водночас прокурори просили ув’язнення строком сім років, штраф розміром 300 тисяч євро і п'ятирічну заборону обіймати державні посади.
Вирок виявився набагато суворіший, ніж багато хто сподівався. Очікують, що колишній президент може бути ув'язненим у найближчі тижні.
1 березня 2021 року Ніколя Саркозі вже було засуджено до реального позбавлення волі у "справі про прослуховування". Однак за ґрати він не відправився, оскільки оскаржив вирок. Тим не менш, це рішення зробило Ніколя Саркозі першим колишнім президентом П'ятої республіки, засудженим до тюремного ув'язнення.
У вересні 2021 року Саркозі також визнали винним у махінаціях, пов'язаних з фінансуванням виборчої кампанії 2012 року. 18 грудня 2024 року найвищий апеляційний суд Франції відхилив апеляцію Саркозі на вирок у справі про торгівлю впливом і корупцію.
