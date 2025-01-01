У місті на Волині на виготовлення пам'ятних конструкцій

На виготовлення пам’ятних конструкцій на честь Героїв на бульварі Лесі Українки у Ковелі виділили понад 3 мільйони гривень.Про це йшлося під час сесії, - повідомляє міський голова КовеляРішенням міськради спрямували 3,5 млн грн на заміну тимчасових банерів з портретами загиблих (померлих) Захисників Ковельської громади.Питання концепції майбутніх пам’ятних об’єктів було дискусійним і тривалий час обговорювалося з представниками родин. Взяли до уваги пропозиції щодо дизайну, кольорової гами, текстового наповнення. У результаті голосування вдалося знайти спільне бачення.Воєнний час диктує свої умови до облаштування громадських просторів, і місця масового відпочинку ковельчан будуть нерозривно пов’язані з пам’яттю про тих, хто виборює для нас Перемогу.