У Данії знову зупиняли роботу аеропорту через дрони: поряд із країною помітили російський корабель
Сьогодні, 09:11
Аеропорт міста Ольборг, що в Данії, знову призупиняв роботу через невідомі безпілотники, що були в повітряному просторі країни. Одночасно з цим неподалік країни помітили російський військовий корабель.
Про це пише TV2, повідомляє Громадське.
Так, данська поліція отримала повідомлення про об'єкт у повітрі, схожий на дрон. Через це повітряний простір над аеропортом Ольборга закривали приблизно на годину.
А втім, після обстеження території та повітряного простору невідомі об’єкти, які сприйняли за дрони, зникли.
Через закриття авіапростору вранці 26 вересня два авіарейси — до Копенгагена та Амстердама — довелося скасувати.
Тим часом данське видання Ekstra Bladet повідомило, що поблизу данського острова Лангеланн помітили російський військовий корабель «Александр Шабалин».
За даними видання, корабель помітили під час обстеження території з гелікоптера. Водночас на російському судні була вимкнена система відстежування, аби воно залишалося непоміченим.
Не перший інцидент із дронами
Це вже не перший подібний інцидент із невідомими дронами в аеропортах європейських міст. Наприкінці серпня у Вільнюському аеропорту призупиняли авіасполучення через невідомий дрон. Спершу повідомляли, що він належить охоронній компанії, але там це відкинули.
А лише через кілька днів, 31 серпня, літак із главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на борту мав проблеми з приземленням у болгарському місті Пловдив через перебої з GPS-сигналом.
На початку вересня літак із президентом Литви Гітанасом Науседою деякий час не міг приземлитися у Вільнюському аеропорту через невідомий дрон.
Окрім того, були й інші порушення повітряного простору. У ніч проти 10 вересня, коли росія вкотре атакувала Україну дронами й ракетами, кілька БпЛА зайшли в повітряний простір Польщі. Там щодо них уперше застосували зброю з літаків. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі було порушено щонайменше 19 разів.
13 вересня винищувачі F-16 у Румунії виявили безпілотник у національному повітряному просторі й відстежили його рух до приблизно 20 кілометрів на південний захід від комуни Кілія-Веке, доки він зник із радарів.
19 вересня відразу три російські винищувачі МіГ-31 залетіли в повітряний простір Естонії та залишалися там іще 12 хвилин. Того самого дня Прикордонна служба Польщі заявила, що два російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи Petrobaltic у Балтійському морі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише TV2, повідомляє Громадське.
Так, данська поліція отримала повідомлення про об'єкт у повітрі, схожий на дрон. Через це повітряний простір над аеропортом Ольборга закривали приблизно на годину.
А втім, після обстеження території та повітряного простору невідомі об’єкти, які сприйняли за дрони, зникли.
Через закриття авіапростору вранці 26 вересня два авіарейси — до Копенгагена та Амстердама — довелося скасувати.
Тим часом данське видання Ekstra Bladet повідомило, що поблизу данського острова Лангеланн помітили російський військовий корабель «Александр Шабалин».
За даними видання, корабель помітили під час обстеження території з гелікоптера. Водночас на російському судні була вимкнена система відстежування, аби воно залишалося непоміченим.
Не перший інцидент із дронами
Це вже не перший подібний інцидент із невідомими дронами в аеропортах європейських міст. Наприкінці серпня у Вільнюському аеропорту призупиняли авіасполучення через невідомий дрон. Спершу повідомляли, що він належить охоронній компанії, але там це відкинули.
А лише через кілька днів, 31 серпня, літак із главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на борту мав проблеми з приземленням у болгарському місті Пловдив через перебої з GPS-сигналом.
На початку вересня літак із президентом Литви Гітанасом Науседою деякий час не міг приземлитися у Вільнюському аеропорту через невідомий дрон.
Окрім того, були й інші порушення повітряного простору. У ніч проти 10 вересня, коли росія вкотре атакувала Україну дронами й ракетами, кілька БпЛА зайшли в повітряний простір Польщі. Там щодо них уперше застосували зброю з літаків. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі було порушено щонайменше 19 разів.
13 вересня винищувачі F-16 у Румунії виявили безпілотник у національному повітряному просторі й відстежили його рух до приблизно 20 кілометрів на південний захід від комуни Кілія-Веке, доки він зник із радарів.
19 вересня відразу три російські винищувачі МіГ-31 залетіли в повітряний простір Естонії та залишалися там іще 12 хвилин. Того самого дня Прикордонна служба Польщі заявила, що два російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи Petrobaltic у Балтійському морі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У бою за Україну поліг волинянин Олександр Синяговський
Сьогодні, 09:40
У Данії знову зупиняли роботу аеропорту через дрони: поряд із країною помітили російський корабель
Сьогодні, 09:11
На Волині продовжують розшук зниклої бабусі
Сьогодні, 09:01
На Волинь евакуювали трьох пенсіонерок. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25