На Волині розшукують пенсіонерку





Про це йдеться на сторінці поліції Волинської області.



Співробітники поліції розшукують безвісти зниклу Рудакову Софію Пилипівну, 20 березня 1943 року народження, жительку міста Ківерці. Учора жінка близько 11:20 години вийшла з дому та не повернулась.



ПРИКМЕТИ ЗНИКЛОЇ ЖІНКИ: зріст 164 см; волосся світло-сиве.

Була одягнена у біло-рожевий берет (шапка), спортивну теплу кофту світло-кавового кольору, синій халат, теплі шкарпетки коричневого

кольору, світлі босоніжки. Мала при собі синю сумку із тканини.



Звертаємось до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклу волинянку, повідомити поліцію за номерами телефонів: 0502067503, 0954196763 або 102.

