На Волині розшукують пенсіонерку
Сьогодні, 22:29
Волинські поліцейські встановлюють місцезнаходження безвісти зниклої пенсіонерки з Ківерець.
Про це йдеться на сторінці поліції Волинської області.
Співробітники поліції розшукують безвісти зниклу Рудакову Софію Пилипівну, 20 березня 1943 року народження, жительку міста Ківерці. Учора жінка близько 11:20 години вийшла з дому та не повернулась.
ПРИКМЕТИ ЗНИКЛОЇ ЖІНКИ: зріст 164 см; волосся світло-сиве.
Була одягнена у біло-рожевий берет (шапка), спортивну теплу кофту світло-кавового кольору, синій халат, теплі шкарпетки коричневого
кольору, світлі босоніжки. Мала при собі синю сумку із тканини.
Звертаємось до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклу волинянку, повідомити поліцію за номерами телефонів: 0502067503, 0954196763 або 102.
