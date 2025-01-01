Два російські винищувачі пролетіли над буровою платформою у Балтійському морі





Про це повідомляє



Прикордонники заявили, що два російські винищувачі здійснили низький проліт над буровою платформою компанії Petrobaltic в Балтійському морі.



"Було порушено зону безпеки платформи. Про це було повідомлено Збройні сили Республіки Польща та інші служби", - зазначили вони.



Про інцидент стало відомо того ж дня, коли три російські винищувачі МІГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.



Уряд Естонії звернувся до НАТО з вимогою про початок консультацій відповідно до статті 4 статуту Альянсу.

