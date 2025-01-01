Два російські винищувачі пролетіли над буровою платформою у Балтійському морі
Сьогодні, 23:20
Два російські винищувачі низько пролетіли над буровою платформою у Балтійському морі, порушивши її зону безпеки.
Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на Прикордонну службу Польщі та TVP World.
Прикордонники заявили, що два російські винищувачі здійснили низький проліт над буровою платформою компанії Petrobaltic в Балтійському морі.
"Було порушено зону безпеки платформи. Про це було повідомлено Збройні сили Республіки Польща та інші служби", - зазначили вони.
Про інцидент стало відомо того ж дня, коли три російські винищувачі МІГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.
Уряд Естонії звернувся до НАТО з вимогою про початок консультацій відповідно до статті 4 статуту Альянсу.
