У центрі Луцька запрацювала платна парковка. ФОТО

У центрі Луцька поблизу Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка запрацювала платна парковка.

Про це повідомляють у Луцькій міській раді.
Місця для паркування автомобілів розміщені з обох сторін культурного закладу. Навпроти готелю “Україна” безоплатні місця, з яких чотири передбачено для паркування особам з інвалідністю та стільки ж для електроавтомобілів.
Поблизу Палацу культури міста — місця для паркування платні. Тут передбачено 44 місця, два з яких для осіб з інвалідністю. Парковка обладнана в’їзним та виїзним терміналом. При заїзді водій бере талон, паркується згідно розмітки, а при виїзді розраховується в терміналі картою або готівкою.
Одна година паркування вартує 30 гривень, перші 10 хвилин — безкоштовно. Кошти за паркомісця надходитимуть до бюджету громади.

Парковка працює цілодобово з 7-30 до 21 години без вихідних.
