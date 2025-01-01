В Україні призначили першого військового омбудсмена

Ольга Решетилова призначена першим в Україні військовим омбудсменом.



Про це президент сказав у вечірньому зверненні до українців. Глава держави подякував народним депутатам за схвалення президентського законопроєкту про військового омбудсмена, - пише



"Це про реальний захист прав наших воїнів. Закон вже підписано і опубліковано. Сьогодні я підписав указ, щоб закон запрацював. Указ про створення Офісу військового омбудсмена. Затверджено також положення про роботу цієї інституції. І я призначу Ольгу Решетилову - людину, яку наші воїни добре знають, першим українським військовим омбудсменом", - повідомив Зеленський.



Як додав президент, попереду - запуск роботи інституції, і системної роботи.



"Важливо, щоб на всіх рівнях у Силах оборони України було це відчутно: робимо те, що посилює армію, робимо й те, що посилює воїнів у нашій армії", - відзначив Зеленський.



Як відомо, Решетилова з грудня 2024 року обіймає посаду уповноваженої президента з захисту прав військовослужбовців. Вона є відомою правозахисницею.



17 вересня 2025 року Верховна Рада ухвалила закон про військового омбудсмена. Законом визначено, що військового омбудсмена маж призначати президент терміном на 5 років.

