Велосипед – це не минуле. Це сучасність і за ним майбутнє.

Ще не так давно були сміливці, які стверджували, що ера велосипедів минула і вони вже ніколи не повернуться на пік популярності. Вони поступилися такому транспорту як автомобілі і сучасна людина навряд чи потребує такий вид транспорту. У нього і швидкість не та, і комфорт він забезпечує не такий як авто, і на далекі відстані на ньому не поїдеш…

Але якщо подивитися на сучасні міста (не кажучи вже про сільську місцевість), то фаворитом публіки є саме велосипеди. Чому? Тому що це практично, вигідно, просто, функціонально. А якщо оцінити те різноманіття моделей, які відрізняються навіть за конструкціями, та представлені в інтернет-магазині Лісопед, то розумієш, що підібрати велосипед ідеальний для конкретного покупця простіше простого.

Переваги велосипедів


В першу чергу треба зазначити що велосипед це транспорт, користуватися яким може людина будь-якої статі, віку, статусу. Для того щоб їздити на велосипеді вам не потрібен дозвіл чи спеціальна ліцензія, права чи якась довідка. По-друге, велосипед це вид транспорту, який не потребує палива. Погодьтеся у сучасному світі, де ціни на бензин вже давно не контрольовані, це справжня перевага. Немає значення чи є паливо на заправках, чи ціна його піднялася – велосипед просто його не потребує, тому ці питання вас не хвилюватимуть. Питання паркування теж поза вашою увагою.

Безперечно, парковки для велосипедів існують, особливо у великих містах, але вони безкоштовні. Чому? Бо муніципалітети в різних країнах роблять все що від них залежить, щоб популяризувати саме велосипед, як основний транспорт. Безперечно, на 100% замінити авто він не може. Але стати надійним другом навіть у місцевих джунглях запросто.

Тим більше що виробники простійно апгрейдять моделі як на рівні конструкції чи дизайну так і на рівні матеріалів, що використовуються та опцій. Деякі сучасні велосипеди настільки функціональні, що нагадують космічні кораблі. Те саме можна сказати і про матеріали, які використовуються для їх виготовлення. А все для того, що запропонувати велосипед:

  • і для міста;

  • і для катання по горам;

  • і для їзди по пересіченій місцевості;

  • навіть по тотальному бездоріжжю.

    • Велосипеди можуть бути навіть складними. Для чого така опція? Це полегшує процес переміщення свого залізного двоколісного коня. Дякуючи можливості складатися велосипед, можна брати в потяг (тобто в подорожі), зберігати навіть у невеликій квартирі (він займе мінімум місця), і навіть їздити з на ньому на роботу. Бо в складеному вигляді «запаркувати» свій транспорт ви зможете навіть у власному кабінеті.

    А щодо дизайну, ту взагалі величезний вибір як і в плані кольорів, так і стилів, наявності додаткових аксесуарів, які підвищують ергономічність моделі. І немає значення ви тендітна пані чи спортивний чоловік, дитина чи людина похилого віку зі слабким здоров’ям. Для кожного випадку ви підберете велосипед, який ідеально відповідатиме всім вашим потребам і особливостям. А консультанти Lisoped про кожну модель можуть розповідати годинами і не для того щоб переконати вас придбати, а для того щоб ви порозуміли, придбавши велосипед, ви зробите на 100% правильний вибір.


