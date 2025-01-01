ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км та звільнили сім населених пунктів





Просування наших військ у глибину оборони противника на Донеччині становить від 3 до 7 кілометрів. Відновлено контроль у семи населених пунктах, зачищено від ДРГ противника - девять. Про це повідомив Головком ЗСУ Олександр Сирський, передає



"Триває операція Сил оборони України на Донеччині, на Добропільському напрямку. Просування наших військ у глибину оборони противника складає від 3 до 7 кілометрів. Відновлено контроль у семи населених пунктах, зачищено від ДРГ противника - девять", - повідомив Сирський.



За його словами, загалом за час операції звільнено 160 км² та ще 171 км² - зачищено від ДРГ.



"Втрати російського агресора у особовому складі за цей час склали 2456 осіб, з них безповортні - 1322. Суттєво поповнено "обмінний фонд" для повернення українських захисників і захисниць із російського полону", - повідомив Головком.



Також окупанти втратили - 817 одиниць озброєння та військової техніки. З них: танків - 12, бойових броньованих машин - 37, артсистем - 162, РСЗВ - 5, автотехніки - 382, мотоциклів - 58, спецільної техніки - 1, БпЛА - 160, резюмував Сирський.

