ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км та звільнили сім населених пунктів
Сьогодні, 07:31
На Донеччині українські війська просунулися вглиб оборони противника на 3-7 км, відновивши контроль над сімома населеними пунктами. Загалом звільнено 160 км² території, а ще 171 км² зачищено від ДРГ.
Просування наших військ у глибину оборони противника на Донеччині становить від 3 до 7 кілометрів. Відновлено контроль у семи населених пунктах, зачищено від ДРГ противника - девять. Про це повідомив Головком ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.
"Триває операція Сил оборони України на Донеччині, на Добропільському напрямку. Просування наших військ у глибину оборони противника складає від 3 до 7 кілометрів. Відновлено контроль у семи населених пунктах, зачищено від ДРГ противника - девять", - повідомив Сирський.
За його словами, загалом за час операції звільнено 160 км² та ще 171 км² - зачищено від ДРГ.
"Втрати російського агресора у особовому складі за цей час склали 2456 осіб, з них безповортні - 1322. Суттєво поповнено "обмінний фонд" для повернення українських захисників і захисниць із російського полону", - повідомив Головком.
Також окупанти втратили - 817 одиниць озброєння та військової техніки. З них: танків - 12, бойових броньованих машин - 37, артсистем - 162, РСЗВ - 5, автотехніки - 382, мотоциклів - 58, спецільної техніки - 1, БпЛА - 160, резюмував Сирський.
