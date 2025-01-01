Літнє тепло повертається: Волинь накриє спека

Літнє тепло повертається: Волинь накриє спека
На Волині очікується проходження атмосферного фронту.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

20-23 вересня очікується переважно суха погода.

Температура вночі становитиме 10-15°, вдень – 22-27° тепла.

24 вересня, у зв’язку з проходженням атмосферного фронту, пройдуть короткочасні дощі.

Зниження температури повітря вночі до 8-13°, вдень – до 12-17° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дизайн маленької спальні з ліжком king-size: 5 порад від профі
Сьогодні, 10:19
Чи очікувати магнітні бурі 20 вересня: прогноз
Сьогодні, 10:12
Літнє тепло повертається: Волинь накриє спека
Сьогодні, 09:15
На Волині новобранці-прикордонники склали військову присягу. ФОТО
Сьогодні, 08:25
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км та звільнили сім населених пунктів
Сьогодні, 07:31
Медіа
відео
1/8