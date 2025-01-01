Літнє тепло повертається: Волинь накриє спека
Сьогодні, 09:15
На Волині очікується проходження атмосферного фронту.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
20-23 вересня очікується переважно суха погода.
Температура вночі становитиме 10-15°, вдень – 22-27° тепла.
24 вересня, у зв’язку з проходженням атмосферного фронту, пройдуть короткочасні дощі.
Зниження температури повітря вночі до 8-13°, вдень – до 12-17° тепла.
