Дизайн маленької спальні з ліжком king-size: 5 порад від профі





Але те, що простір компактний, не означає, що він не може бути стильним, пояснюють фахівці видання Real Simple.



Ось 5 простих способів оформити маленьку спальню кімнату з ліжком розміру king size.



1. Встановіть підвісні приліжкові тумбочки

Сучасні приліжкові тумби, які кріпляться до стіни, найкраще підходять для крихітної спальні. Дизайнер інтер'єру Андреа Голдман, радить: “Щоб зекономити місце, повісьте тумбочки на стіну. Або ж оберіть ліжко з широким узголів'ям, до якого вони вже прикріплені. Так Ви не втратите простір між ліжком та тумбочками.”

Підвісна тумба в спальні зменшує відчуття тісноти. Над нею варто повісити світильник, а зверху поставити вазон або інший невеликий декор.



2. Використовуйте підвісний туалетний столик

Столик для макіяжу в маленькій спальні звучить, як щось нереальне? Проте, підвісна конструкція врятує ситуацію. Туалетний столик, прикріплений до стіни, має компактні розміри, звільняє місце на підлозі й виконує свою функцію на відмінно. Отож, у Вас буде куточок для ранкових ритуалів краси й простір для пересування кімнатою.



3. Виберіть ліжко з акцентним узголів’ям

Акцентне узголів'я може стати тим самим дизайнерським штрихом, якого насправді потребує маленька кімната, щоб виглядати стильно.

“Враховуючи, що ліжко є центральним елементом кімнати, обирайте узголів'я або каркас ліжка, які Вам беззаперечно подобаються, — каже дизайнер Саманта Арак з Samantha Carey Interiors.



Узголів'я чи каркас ліжка з візерунчастою оббивкою, або ж геометрична виразність з точеними елементами, візьмуть на себе візуальну вагу кімнати. Це дозволить стінам у спальні залишатися максимально просторими на вигляд.



Знайти сучасні ліжка з виразним узголів'ям, які стануть акцентом кімнати, можна в асортименті українських магазинів, як-от Taburetka.ua.



4. Купуйте ліжко з системою зберігання

Підйомний механізм, що відкриває нішу для речей, або висувні ящики компенсують простір для зберігання, який у маленьких спальнях завжди в дефіциті.



“Вбудовані системи зберігання в самому каркасі ліжка або прості низькі ящики під ним дозволять тримати необхідну постільну білизну під рукою, коли настане час її міняти”, — переконують дизайнери.

А ми рекомендуємо ретельно обирати підйомний механізм, перед покупкою. Найкращий вибір —



5. Додайте багато освітлення

Одного плафону по центру стелі буде замало. На думку дизайнерів, в крихітній спальні краще використовувати багаторівневе освітлення. Наприклад, стельові світильники з димерами можна поєднати із настінними бра або підсвіткою для картин. Таким чином, кімната стає атмосферною і затишною.



Адже вся справа у багатошаровості світла, максимізації функціональності та збереженні відчуття простору.



Отож, час забути про стереотип, що маленька спальня вимагає жертв. Ваше ліжко king-size — це не проблема, а центр відпочинку. Ключ до гармонії простий: дозвольте меблям “злетіти” над підлогою, перетворіть узголів'я на артоб'єкт, а світло — на свого головного союзника. Результат? Простір, що дихає свободою, а Ви відпочиваєте сповна.



