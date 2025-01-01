Ціна війни для природи: які збитки завдали російські атаки довкіллю Волині





Про це повідомили фахівці Державної екологічної інспекції у Волинській області, пише



9 липня



У ніч на 9 липня під час масованої атаки на території Волинської області фіксували БпЛА та ракети. Тоді у Луцьку була пожежа у гаражному кооперативі та на території одного з приватних підприємств.



Загальний обсяг завданої шкоди довкіллю — 603 тис. грн (забруднення атмосферного повітря).



12 липня



12 липня у повітряному просторі Волині зафіксували 35 безпілотників та 2 ракети. Внаслідок атаки пошкоджені будинки, один – знищений.



Загальний обсяг шкоди – 54, 5 млн, з них:



забруднення земель – 556 тис. грн;

забруднення атмосферного повітря – 675 тис. грн;

засмічення земель – 53, 3 млн грн.



Щодо інших дат, коли відбулись акти збройної агресії (21 серпня, 30 серпня, 3 вересня), візуальні огляди місць заподіяної шкоди екологи не здійснювали.

