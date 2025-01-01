Ціна війни для природи: які збитки завдали російські атаки довкіллю Волині

Внаслідок двох російських ракетно-дронових атак у липні 2025 року довкіллю на Волині завдано збитків на 55,1 млн грн.

Про це повідомили фахівці Державної екологічної інспекції у Волинській області, пише misto.media.

9 липня

У ніч на 9 липня під час масованої атаки на території Волинської області фіксували БпЛА та ракети. Тоді у Луцьку була пожежа у гаражному кооперативі та на території одного з приватних підприємств.

Загальний обсяг завданої шкоди довкіллю — 603 тис. грн (забруднення атмосферного повітря).

12 липня

12 липня у повітряному просторі Волині зафіксували 35 безпілотників та 2 ракети. Внаслідок атаки пошкоджені будинки, один – знищений.

Загальний обсяг шкоди – 54, 5 млн, з них:

забруднення земель – 556 тис. грн;
забруднення атмосферного повітря – 675 тис. грн;
засмічення земель – 53, 3 млн грн.

Щодо інших дат, коли відбулись акти збройної агресії (21 серпня, 30 серпня, 3 вересня), візуальні огляди місць заподіяної шкоди екологи не здійснювали.

