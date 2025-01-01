Ціна війни для природи: які збитки завдали російські атаки довкіллю Волині
Сьогодні, 12:14
Внаслідок двох російських ракетно-дронових атак у липні 2025 року довкіллю на Волині завдано збитків на 55,1 млн грн.
Про це повідомили фахівці Державної екологічної інспекції у Волинській області, пише misto.media.
9 липня
У ніч на 9 липня під час масованої атаки на території Волинської області фіксували БпЛА та ракети. Тоді у Луцьку була пожежа у гаражному кооперативі та на території одного з приватних підприємств.
Загальний обсяг завданої шкоди довкіллю — 603 тис. грн (забруднення атмосферного повітря).
12 липня
12 липня у повітряному просторі Волині зафіксували 35 безпілотників та 2 ракети. Внаслідок атаки пошкоджені будинки, один – знищений.
Загальний обсяг шкоди – 54, 5 млн, з них:
забруднення земель – 556 тис. грн;
забруднення атмосферного повітря – 675 тис. грн;
засмічення земель – 53, 3 млн грн.
Щодо інших дат, коли відбулись акти збройної агресії (21 серпня, 30 серпня, 3 вересня), візуальні огляди місць заподіяної шкоди екологи не здійснювали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили фахівці Державної екологічної інспекції у Волинській області, пише misto.media.
9 липня
У ніч на 9 липня під час масованої атаки на території Волинської області фіксували БпЛА та ракети. Тоді у Луцьку була пожежа у гаражному кооперативі та на території одного з приватних підприємств.
Загальний обсяг завданої шкоди довкіллю — 603 тис. грн (забруднення атмосферного повітря).
12 липня
12 липня у повітряному просторі Волині зафіксували 35 безпілотників та 2 ракети. Внаслідок атаки пошкоджені будинки, один – знищений.
Загальний обсяг шкоди – 54, 5 млн, з них:
забруднення земель – 556 тис. грн;
забруднення атмосферного повітря – 675 тис. грн;
засмічення земель – 53, 3 млн грн.
Щодо інших дат, коли відбулись акти збройної агресії (21 серпня, 30 серпня, 3 вересня), візуальні огляди місць заподіяної шкоди екологи не здійснювали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Ціна війни для природи: які збитки завдали російські атаки довкіллю Волині
Сьогодні, 12:14
Дизайн маленької спальні з ліжком king-size: 5 порад від профі
Сьогодні, 10:19
Чи очікувати магнітні бурі 20 вересня: прогноз
Сьогодні, 10:12