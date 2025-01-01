За шість місяців 2025 року Окольний замок відвідало до 10 тисяч туристів





Про це у коментарі власкору Дмитро Зінько.



"За перше півріччя 2025 року музейний простір "Окольний замок" відвідало 9835 туристів. Продано 5104 квитків. 4731 людина побувала на локації безкоштовно.



Також до нас приходять шкільні групи. 3857 дітей відвідали замок за цей період часу. А у вівторок вхід для пенсіонерів в Окольний замок безкоштовний", - зазначив Дмитро Зінько.

