Чи буде наступ на Волинь: відверта відповідь командира бригади «Любарт»





Командир 20 бригади «Любарт» Нацгвардії Першого армійського корпусу АЗОВ, підполковник Вадим Крикун «Янкі» в ексклюзивному інтерв'ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній розповів, як дрони змінюють війну, що чекає українську армію у майбутньому та чому чесність для командира – найважче випробування, передає



Відверта розмова про реалії війни на Донбасі, роль добровольців, нову доктрину бою, втрати та рекрутинг.



Серез іншого командир поділився думками щодо можливого прориву ворога на рідну Волинь. На запитання, чи можуть піти ще одним фронтом там, він відповів:



«А чому ні? Дійсно, Волинь дуже цікавий край. Волинь народила багато достойних воїнів. Це показують ті підрозділи, які зараз виконують бойові задачі. Але зараз вони на Донбасі, як і мій підрозділ".



"Люди, на привеликий жаль, закінчуються. Кількісно ми програємо. Якщо щось там станеться, то, звичайно, буде опір, їм буде складно. На Поліссі взагалі місцевісць цікава, складна для просування військ, болотиста, обмежена кількість дорожніх шляхів. Це досить легко спрогнозувати, замінувати, організувати певні засідки.



Але якщо противник цього захоче, то я впевнений, що він у спроможності це зробити", – каже «Янкі».

