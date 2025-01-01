У Луцьку стартує підготовка до опалювального сезону

В Луцьку з понеділка, 22 вересня, розпочинається заповнення внутрішньобудинкових систем опалення житлових будинків.Про це повідомляє ДКП «Луцьктепло».Від управителів багатоквартирних житлових будинків, під’єднаних до централізованої системи постачання теплової енергії, вимагається забезпечення герметичності внутрішньобудинкових систем опалення та повідомлення мешканців про виконання цих заходів з метою уникнення затримок в підготовці системи опалення міста в цілому до опалювального сезону.Послідовність заповнень систем опалення житлових будинків необхідно погодити з начальниками теплових районів та в обов’язковому порядку надати інформацію про виконання заходу.Нагадуємо, що виконання будь-яких робіт на внутрішньобудинкових системах опалення необхідно було завершити до 15 вересня, після чого подати Акт готовності будівлі до початку опалювального сезону в ДКП «Луцьктепло».Також у підприємстві наголошують, що злив хімочищеної води із дати початку заповнення систем опалення – заборонений.