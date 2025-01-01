З серця звільненого з полону захисника «Азовсталі» дістали кулю, з якою він прожив 3 роки
Сьогодні, 16:09
З серця звільненого з російського полону українського військового дістали кулю, з якою він прожив три роки.
Про це повідомив директор Інституту серця МОЗ України Борис Тодуров, - інформує ВолиньUA.
Поранений військовий захищав «Азовсталь» і потрапив до полону під час атаки на Маріуполь. Три роки він був у неволі, а два місяці тому його обміняли.
«Три роки він був з цієї кулею, прожив. На щастя, вона нічого не пошкодила, зараз ми її видалили, пощастило хлопцю», — наголосив Тодуров.
