З серця звільненого з полону захисника «Азовсталі» дістали кулю, з якою він прожив 3 роки

З серця звільненого з російського полону українського військового дістали кулю, з якою він прожив три роки.

Про це повідомив директор Інституту серця МОЗ України Борис Тодуров, - інформує ВолиньUA.

Поранений військовий захищав «Азовсталь» і потрапив до полону під час атаки на Маріуполь. Три роки він був у неволі, а два місяці тому його обміняли.

«Три роки він був з цієї кулею, прожив. На щастя, вона нічого не пошкодила, зараз ми її видалили, пощастило хлопцю», — наголосив Тодуров.


