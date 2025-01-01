Сезон кавунів і динь добігає кінця: актуальні ціни на ринку у Луцьку





Журналісти



Кавуни зараз продають по 25–30 гривень за кілограм. Найдешевші миколаївські та одеські по 25 грн, а херсонські — по 30 грн.



«Ще два тижні тому кавуни були по 35 гривень, але сезон йде на спад, тому ціна впала», — розповіла продавчиня Оксана.



Дині дорожчі, і тут усе залежить від сорту та походження. Одеські дині коштують 70–90 грн, узбецькі — стабільно по 100 грн.



«Узбецька смачніша і солодша», — зазначила продавчиня пані Наталія.



На прилавках також можна знайти дині по 50 гривень — це залишки з попереднього завозу.



«Вони трохи менші, але ще добрі. Хто хоче зекономити — бере саме їх», — розказала пані Віра.



Продавці прогнозують, що кавуни зникнуть із ринку вже найближчими тижнями.

