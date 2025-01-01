Сезон кавунів і динь добігає кінця: актуальні ціни на ринку у Луцьку

На луцькому ринку завершується сезон кавунів і динь. Продавці кажуть, що попит ще є, але ціни вже пішли вниз — особливо на кавуни.

Журналісти ВСН відвідали Варшавський ринок, поспілкувались з продавцями та дізнались скільки вартують дині та кавуни наприкінці вересня.

Кавуни зараз продають по 25–30 гривень за кілограм. Найдешевші миколаївські та одеські по 25 грн, а херсонські — по 30 грн.

«Ще два тижні тому кавуни були по 35 гривень, але сезон йде на спад, тому ціна впала», — розповіла продавчиня Оксана.

Дині дорожчі, і тут усе залежить від сорту та походження. Одеські дині коштують 70–90 грн, узбецькі — стабільно по 100 грн.

«Узбецька смачніша і солодша», — зазначила продавчиня пані Наталія.

На прилавках також можна знайти дині по 50 гривень — це залишки з попереднього завозу.

«Вони трохи менші, але ще добрі. Хто хоче зекономити — бере саме їх», — розказала пані Віра.

Продавці прогнозують, що кавуни зникнуть із ринку вже найближчими тижнями.

