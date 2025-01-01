Трамп припустив, що Сі Цзіньпін допоможе завершити війну в Україні

Трамп припустив, що Сі Цзіньпін допоможе завершити війну в Україні
Президент США Дональд Трамп вважає, що лідер Китаю Сі Цзіньпін налаштований на завершення війни в Україні і готовий сприяти цьому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

Під час спілкування з журналістами Трамп зазначив, що США докладають усіх зусиль, щоб "врегулювати ситуацію між Росією та Україною". Він висловив надію, що війну вдасться закінчити, і що в цьому процесі братиме участь Сі Цзіньпін.

"Президент Сі і я говорили про це. І я вірю, що він теж дуже хоче, щоб це було зроблено, і я думаю, що він буде співпрацювати з нами, щоб допомогти в цьому", - сказав президент США.

Play Video
Розмова Трампа і Сі Цзіньпіна та питання України
Нагадаємо, 19 вересня в п'ятницю між Трампом і Сі Цзіньпіном відбулася телефонна розмова. За словами американського лідера, дзвінок був дуже продуктивним і сторони досягли прогресу в багатьох питаннях, включно з війною в Україні.

"Ми досягли прогресу з багатьох важливих питань, включно з торгівлею, фентанілом, необхідністю покласти край війні між Росією та Україною, а також схваленням угоди щодо TikTok", - написав він у соцмережах.

Також Трамп анонсував, що разом із Сі Цзіньпіном вони погодили зустріч на саміті лідерів АТЕС у Південній Кореї.

Крім того, у лідерів є домовленість, що Трамп відвідає Китай на початку наступного року, а Сі Цзіньпін приїде до США у "відповідний час".

Важливо зазначити, що китайські ЗМІ, зокрема, агентство "Сіньхуа" теж згадало низку домовленостей, однак про обговорення питання завершення війни РФ проти України нічого сказано не було.

Як відомо, після саміту на Алясці та прийому Трампом президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів очікувалося, що питання закінчення війни добігає логічного завершення.

Зокрема, мала відбутися двостороння зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та очільником Кремля Володимиром Путіним, а потім тристоронній саміт за участю лідера США. Однак у РФ укотре почали вигадувати причини, щоб цього не сталося.














Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Трамп, Путін, зустріч
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Центр розвитку туризму» у Луцьку отримав 834 тис. грн за проведення екскурсій
Сьогодні, 19:12
Трамп припустив, що Сі Цзіньпін допоможе завершити війну в Україні
Сьогодні, 18:10
Сезон кавунів і динь добігає кінця: актуальні ціни на ринку у Луцьку
Сьогодні, 17:18
З серця звільненого з полону захисника «Азовсталі» дістали кулю, з якою він прожив 3 роки
Сьогодні, 16:09
У Луцьку на Рівненській збили мотоцикліста
Сьогодні, 15:47
Медіа
відео
1/8