Полісомнографія: що показує дослідження сну і кому воно потрібне





Що таке полісомнографія

Це багатоканальний запис фізіологічних процесів упродовж ночі. Під час обстеження пацієнт спить у спеціально обладнаній кімнаті, а на його тіло прикріплюють датчики. Вони фіксують дихання, рухи грудної клітки та живота, рівень кисню в крові, активність мозку, серцевий ритм і навіть рухи очей.



Результати показують не лише тривалість і якість сну, а й виявляють розлади, які неможливо визначити під час звичайної бесіди з лікарем. Наприклад, нічні зупинки дихання (апное) часто залишаються непоміченими пацієнтом, але добре видно на записах.



Коли лікар може порадити дослідження

Полісомнографію зазвичай призначають, якщо людина скаржиться на регулярне безсоння або навпаки — надмірну сонливість. Вона допомагає виявити синдром апное уві сні, синдром неспокійних ніг, нарколепсію, порушення фаз сну.



Таке обстеження особливо корисне в ситуаціях, коли звичайні методи діагностики не дають чіткої відповіді. Якщо пацієнт пробував змінювати режим, відмовлявся від кофеїну, але проблеми зберігаються, саме полісомнографія може стати ключем до розуміння причин.



Як підготуватися до дослідження

Особливої підготовки не потрібно. Перед сном рекомендують уникати кави, алкоголю та енергетичних напоїв. Також бажано мати з собою зручний одяг і засоби особистої гігієни, адже ніч доведеться провести у клініці. Лікарі радять дотримуватися звичного розпорядку дня, щоб сон був максимально природним.



Чого очікувати під час обстеження

Багатьох пацієнтів лякає думка про дроти й датчики. Насправді вони не заважають спати, хоча відчуття може бути дещо незвичним. У кімнаті створюють комфортні умови — тишу, приглушене світло, зручне ліжко. За пацієнтом спостерігають спеціалісти, які при потребі можуть допомогти.



Вранці дані з усіх датчиків аналізуються. Це десятки сторінок записів, які лікар- сомнолог уважно вивчає. На їх основі він робить висновки про якість сну та можливі розлади.



Де можна пройти полісомнографію

В Україні кількість центрів, де проводять подібні дослідження, поступово зростає. У великих містах уже працюють клініки, де обладнані спеціальні «кімнати сну». Наприклад, у медичному центрі ОК!Клінік+ є можливість пройти це обстеження під контролем лікаря та отримати розгорнутий аналіз результатів. Це зручно, адже пацієнт отримує не лише дані, а й рекомендації щодо подальших кроків.



Чому важливо не зволікати

Хронічні проблеми зі сном впливають на всі системи організму. Від постійної втоми страждає пам’ять і концентрація, підвищується ризик гіпертонії, діабету, серцевих нападів. Нестача якісного відпочинку також пов’язана з депресією та тривожними розладами.



Звернення до лікаря і своєчасне обстеження допомагає уникнути серйозних наслідків. Самолікування у випадку порушень сну може бути небезпечним, адже без точного діагнозу важко зрозуміти справжню причину проблеми.



Як подбати про сон у повсякденному житті

Навіть без спеціальних обстежень кожен може зробити кілька простих кроків для покращення якості відпочинку:



лягати і вставати приблизно в один і той самий час;

уникати використання ґаджетів перед сном;

підтримувати комфортну температуру в кімнаті;

не переїдати на ніч.

Такі поради не замінюють медичної допомоги, але створюють умови для здорового сну.

