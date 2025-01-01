Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 21 вересня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 21 вересня
Волинські синоптики опублікували прогноз погоди на неділю, 21 вересня. На всій території області має бути невелика хмарність.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Луцьк

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.

Область

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°.

