Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 21 вересня





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Луцьк



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.



Область



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°.

