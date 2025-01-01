Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 21 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики опублікували прогноз погоди на неділю, 21 вересня. На всій території області має бути невелика хмарність.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.
Область
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°.
