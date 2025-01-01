На Рівненській у Луцьку водійка збила мотоцикліста: чоловік у лікарні





Про це в коментарі Аркадій Шостак.



Попередньо відомо, що водійка автівки не надала переваги в русі 34-річному мотоциклісту, який рухався головною дорогою.



На місці події працювала бригада медиків.



У лучанина, який керував двоколісним транспортним засобом, діагностували перелом передпліччя, травматичний вивих плеча та забій грудної клітки.



Мотоцикліста, зі слів Аркадія Шостака, госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні для надання допомоги.



Старша інспекторка сектору комунікації Нацполіції у Волинській області Анна Павловська розповіла Суспільному, що на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка з'ясовує всі обставини.

