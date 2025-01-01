На Рівненській у Луцьку водійка збила мотоцикліста: чоловік у лікарні
Сьогодні, 21:15
У Луцьку на вулиці Рівненській 20 вересня орієнтовно о 15:00 сталася дорожньо-транспортна пригода за участі кросовера Nissan та мотоцикла. Внаслідок зіткнення водій останнього отримав травми.
Про це в коментарі Суспільному розповів старший лікар обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Аркадій Шостак.
Попередньо відомо, що водійка автівки не надала переваги в русі 34-річному мотоциклісту, який рухався головною дорогою.
На місці події працювала бригада медиків.
У лучанина, який керував двоколісним транспортним засобом, діагностували перелом передпліччя, травматичний вивих плеча та забій грудної клітки.
Мотоцикліста, зі слів Аркадія Шостака, госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні для надання допомоги.
Старша інспекторка сектору комунікації Нацполіції у Волинській області Анна Павловська розповіла Суспільному, що на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка з'ясовує всі обставини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це в коментарі Суспільному розповів старший лікар обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Аркадій Шостак.
Попередньо відомо, що водійка автівки не надала переваги в русі 34-річному мотоциклісту, який рухався головною дорогою.
На місці події працювала бригада медиків.
У лучанина, який керував двоколісним транспортним засобом, діагностували перелом передпліччя, травматичний вивих плеча та забій грудної клітки.
Мотоцикліста, зі слів Аркадія Шостака, госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні для надання допомоги.
Старша інспекторка сектору комунікації Нацполіції у Волинській області Анна Павловська розповіла Суспільному, що на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка з'ясовує всі обставини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку планують відремонтувати зоопарк: що зміниться
Сьогодні, 22:12
На Рівненській у Луцьку водійка збила мотоцикліста: чоловік у лікарні
Сьогодні, 21:15
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 21 вересня
Сьогодні, 20:00