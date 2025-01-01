Скільки на ринку у Луцьку коштують перець, кабачки, кукурудза та помідори?

На ринку Луцька у вересні представлений великий асортимент сезонних овочів, від кабачків і кукурудзи до гострого чілі та кольорового болгарського перцю. Ціни варіюються залежно від сорту, розміру та походження.

Журналісти ВСН відвідали Варшавський ринок, поспілкувалися з продавцями та дізналися ціни на овочі.

Кабачки продаються по 30 гривень за кілограм, кукурудза — по 10 гривень за качан. Огірки коштують від 40 до 45 гривень за кілограм, а помідори варіюються в ціні від 25 до 55 гривень за кілограм, залежно від сорту та розміру. Більшість томатів привозять із Закарпаття.

«Великі червоні помідори завжди дешевші», - зазначила продавчиня продавчиня Марія.

Болгарський перець продають у межах 50–70 гривень за кілограм, є жовті та червоні сорти. Чилі продається поштучно — від 5 гривень за один стручок.

Асортимент на ринку дозволяє обрати овочі для щоденного вжитку, домашніх заготовок і святкових страв. Продавці охоче консультують щодо походження та кулінарного використання кожного продукту.

