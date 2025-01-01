Скільки на ринку у Луцьку коштують перець, кабачки, кукурудза та помідори?





Журналісти



Кабачки продаються по 30 гривень за кілограм, кукурудза — по 10 гривень за качан. Огірки коштують від 40 до 45 гривень за кілограм, а помідори варіюються в ціні від 25 до 55 гривень за кілограм, залежно від сорту та розміру. Більшість томатів привозять із Закарпаття.



«Великі червоні помідори завжди дешевші», - зазначила продавчиня продавчиня Марія.



Болгарський перець продають у межах 50–70 гривень за кілограм, є жовті та червоні сорти. Чилі продається поштучно — від 5 гривень за один стручок.



Асортимент на ринку дозволяє обрати овочі для щоденного вжитку, домашніх заготовок і святкових страв. Продавці охоче консультують щодо походження та кулінарного використання кожного продукту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На ринку Луцька у вересні представлений великий асортимент сезонних овочів, від кабачків і кукурудзи до гострого чілі та кольорового болгарського перцю. Ціни варіюються залежно від сорту, розміру та походження.Журналісти ВСН відвідали Варшавський ринок, поспілкувалися з продавцями та дізналися ціни на овочі.Кабачки продаються по 30 гривень за кілограм, кукурудза — по 10 гривень за качан. Огірки коштують від 40 до 45 гривень за кілограм, а помідори варіюються в ціні від 25 до 55 гривень за кілограм, залежно від сорту та розміру. Більшість томатів привозять із Закарпаття.«Великі червоні помідори завжди дешевші», - зазначила продавчиня продавчиня Марія.Болгарський перець продають у межах 50–70 гривень за кілограм, є жовті та червоні сорти. Чилі продається поштучно — від 5 гривень за один стручок.Асортимент на ринку дозволяє обрати овочі для щоденного вжитку, домашніх заготовок і святкових страв. Продавці охоче консультують щодо походження та кулінарного використання кожного продукту.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію