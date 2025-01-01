У Луцьку планують відремонтувати зоопарк: що зміниться

У Луцьку планують відремонтувати зоопарк: що зміниться
У плані модернізації міського звіринцю на 2026–2028 роки пропонують поповнити зооколекцію, встановити душову кімнату для працівників та облагородити територію.

У вересні на черговій сесії міської ради депутати розглянуть Програму розвитку Луцького зоопарку. Загальна сума прогнозованих витрат на три роки – 149,42 млн грн, йдеться у відповідному проєкті рішення, пише misto.media.

З цієї суми понад третина – кошти самого підприємства. Інше – бюджетні видатки.

На що витратять кошти:

ремонт вольєрів, закупівлю корму для тварин;
створення належних умов праці для співробітників зоопарку (душова кабіна, закупівля спецодягу та інвентарю. Це також є однією з вимог для вступу до Європейської асоціації зоопарків та акваріумів);
збереження зооколекції;
благоустрій території (укріплення берегів водойм, реконструкція літнього кафе біля території звіринцю);
встановлення сонячних панелей для економії витрат на електроенергію;
реконструкцію громадських вбиралень, зокрема, для потреб людей з інвалідністю;
ремонт адміністративної будівлі.

З міського бюджету на реалізацію програми протягом трьох років виділять 94 млн гривень, решта 55 млн грн – кошти підприємства. На 2027 рік запланували витратити на потребу звіринця 51,7 млн грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зоопарк, ремонт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку планують відремонтувати зоопарк: що зміниться
Сьогодні, 22:12
На Рівненській у Луцьку водійка збила мотоцикліста: чоловік у лікарні
Сьогодні, 21:15
Скільки на ринку у Луцьку коштують перець, кабачки, кукурудза та помідори?
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 21 вересня
Сьогодні, 20:00
«Центр розвитку туризму» у Луцьку отримав 834 тис. грн за проведення екскурсій
Сьогодні, 19:12
Медіа
відео
1/8