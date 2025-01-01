У Луцьку планують відремонтувати зоопарк: що зміниться
Сьогодні, 22:12
У плані модернізації міського звіринцю на 2026–2028 роки пропонують поповнити зооколекцію, встановити душову кімнату для працівників та облагородити територію.
У вересні на черговій сесії міської ради депутати розглянуть Програму розвитку Луцького зоопарку. Загальна сума прогнозованих витрат на три роки – 149,42 млн грн, йдеться у відповідному проєкті рішення, пише misto.media.
З цієї суми понад третина – кошти самого підприємства. Інше – бюджетні видатки.
На що витратять кошти:
ремонт вольєрів, закупівлю корму для тварин;
створення належних умов праці для співробітників зоопарку (душова кабіна, закупівля спецодягу та інвентарю. Це також є однією з вимог для вступу до Європейської асоціації зоопарків та акваріумів);
збереження зооколекції;
благоустрій території (укріплення берегів водойм, реконструкція літнього кафе біля території звіринцю);
встановлення сонячних панелей для економії витрат на електроенергію;
реконструкцію громадських вбиралень, зокрема, для потреб людей з інвалідністю;
ремонт адміністративної будівлі.
З міського бюджету на реалізацію програми протягом трьох років виділять 94 млн гривень, решта 55 млн грн – кошти підприємства. На 2027 рік запланували витратити на потребу звіринця 51,7 млн грн.
