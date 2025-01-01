«Центр розвитку туризму» у Луцьку отримав 834 тис. грн за проведення екскурсій





Про це йде мова у звіті про роботу комунальних підприємств Луцької міської громади, - інформує



Комунальним підприємством «Центр розвитку туризму» від надання послуг фізичним та юридичним особам отримано 1 млн 489 тис. грн, з яких: 655,4 тис. грн – дохід від купівлі товарів в мистецьких крамницях, 834,2 тис. грн – дохід від проведення екскурсій містом та музейним простором «Окольний замок».



Сума фінансової підтримки із бюджету громади, в рамках відповідної цільової програми, склала 1,500 млн грн.



За результатами господарювання при запланованих 50,7 тис. грн прибутків КП «Центр розвитку туризму» фактично було отримано 181,1 тис. грн.

