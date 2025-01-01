У Луцьку на Рівненській збили мотоцикліста
Сьогодні, 15:47
У Луцьку на вулиці Рівненській трапилася аварія.
Світлини з місця події опублікували у місцевих телеграм-каналах, передає "Конкурент".
За словами очевидців, водійка на легковику збила мотоцикліста.
На місці ДТП працюють медики та правоохоронці. Деталі – згодом.
