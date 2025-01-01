Курс валют на 20 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 41,24 (+5 коп.)



Курс євро

1 євро — 48,78 (+1 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,46 (± 0 коп.)

Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 20 вересня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 5 копійок і становить 41,24 гривні.

