Чи очікувати магнітні бурі 20 вересня: прогноз

У суботу, 20 вересня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується. Напередодні сонячна активність була на низькому рівні.Про це повідомляє Meteoprog.Минулої доби на Сонці зафіксували сім спалахів класу С. Вони майже не впливають на Землю.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.За даними meteoagent, 20 вересня очікується магнітна буря з К-індексом 1,7 (зелений рівень).