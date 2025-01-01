На Волині новобранці-прикордонники склали військову присягу. ФОТО

Новобранці Волинського прикордонного загону урочисто склали військову присягу та пообіцяли обороняти Україну й захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність.

Про це повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

До новоспечених побратимів звернувся офіцер військової частини із настановами, порадами та побажаннями щодо подальшої служби. Він наголосив, що прикордонна служба вимагає дисципліни, витримки та відповідальності, адже саме від неї залежить безпека нашої держави.
Після складання військової присяги військовики відправляться у підрозділи охорони кордону з Республікою Польща та білоруссю, де виконуватимуть завдання з охорони й оборони держрубежу. Згодом на чоловіків чекає проходження базової загальновійськової підготовки.
Якщо ви теж бажаєте стати частиною нашої команди, то не вагаючись звертайтеся до відділу рекрутингу Волинського прикордонного загону за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6 або ж телефонуйте за номером +380 96 905 1301.


