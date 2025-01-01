20 вересня на Волині: гортаючи календар

З днем народження сьогодні вітають журналістку(на фото).Крім того, день народження відзначають бізнесмента громадський активістТакож особисте свято цього дня у начальника відділу управління майном міської комунальної власностіДень ангела сьогодні святкують: Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Олександр, Федір, Тетяна.ВолиньPost вітає іменинників та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.20 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день рису. Свято присвячене одному з найважливіших продуктів харчування у світі, який є основним джерелом їжі для більш ніж половини населення планети. Рис має давню історію, яка починається в центральних областях Китаю вздовж берегів річки Янцзи. Археологи знайшли рисові зерна віком понад 7000 років на цій території. З Китаю рис поширився до Індії, Індонезії, Кореї, Японії, а згодом і до Європи та Америки. Цей день святкують різними способами: готують страви з рису, проводять кулінарні майстер-класи та фестивалі, а також розповідають про важливість рису для світової економіки та культури.Також 20 вересня Всесвітній день гінекологічної онкології. Цей день був започаткований 2019 року Європейською мережею груп з адвокації гінекологічного раку (ENGAGE) та Європейським товариством гінекологічної онкології (ESGO) з метою підвищення обізнаності про гінекологічні види раку, такі як рак яєчників, матки (ендометрія), шийки матки, вульви та піхви.А ще 20 вересня Всесвітній день паельї. Свято присвячене одній з найвідоміших іспанських страв – паельї, яка походить з Валенсії. Паелья стала символом іспанської гастрономії завдяки своєму багатому смаку та культурному значенню. Цього дня у Валенсії проводяться різноманітні заходи, включаючи кулінарні конкурси, де шеф-кухарі з усього світу змагаються за звання найкращого майстра паельї. Людей по всьому світу закликають приготувати паелью на свій смак і поділитися результатами в соціальних мережах з хештегом #WorldPaellaDay. Паелья має багато варіацій, але основними інгредієнтами зазвичай є рис, шафран, оливкова олія, овочі, м’ясо або морепродукти. Кожен регіон Іспанії має свої унікальні рецепти та способи приготування цієї страви.20 вересня Міжнародний день студентського спорту. Свято було започатковано Генеральною конференцією ЮНЕСКО за ініціативою Міжнародної федерації студентського спорту (FISU) 2015 року. Метою цього дня є підкреслення важливої ролі спорту у вищих навчальних закладах та сприяння здоровому способу життя серед студентів.