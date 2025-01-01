На Волині почали ремонтувати будинки, які постраждали від падіння боєприпаса з літака. ВІДЕО





Про це розповів голова Колківської територіальної громади Олександр Палінкевич, - пише



З його слів, кошти спрямують на допомогу власникам пошкодженого майна, а також власникам знищеного в селі будинку, на котрий впав боєприпас. Наразі селяни розпочали ремонт своїх помешкань, їм допомагають небайдужі люди.



Що кажуть жителі Копилля про ремонт своїх осель

Помешкання Галини й Володимира Шрамко повністю зруйноване унаслідок падіння боєприпасу з літака 11 вересня. Односельчани приносять родині одяг, взуття, їжу, гроші. Зі слів чоловіка, потребують усього — пральну машину, бойлер, ванну, холодильник тощо, оскільки все згоріло.



"Нам відбудовувати цю хату, то років 5 мине. Я не знаю, скільки я проживу, нам кошти треба. То тоді б хоч ту полагодили. А може хоч якісь дві кімнати зробили і в цій хаті", — сказала дружина власника поруйноованої хати.



Подружжя зазначило: провели електроенергію до хлівів, підлатали льох і виготовляють паспорти. Живуть поки у хаті родича, що неподалік їхнього зруйнованого помешкання.



"Ремонт треба робити, бо все пошкоджено. Ця сторона, там стіну пробило, тут крокви посідали. Поки живемо, вже прибрали більш менш. Тут ще дідова хата була, то її склало. Куча металолому", — сказав волинянин.



Односельчанка Марія Рудь розповіла, що досі оговтується від моменту, коли впав боєприпас у Копиллі. Жінка — переселенка з Донеччини, разом із двома доньками та онуками приїхала на Волинь торік.



"Він раз пролетів: такий гул, а я хрещуся. У Лисівки, де я проживала, через наші хати літали самольоти, вертольоти, і тут мене знайшли. Коли він удруге ось сюди пролетів, і знову почав літати. Тоді якийсь хлопок, і він чуть не на землю сів. Думаю, що це він поламався, а зразу думала, що він фотографує місцевість. І ото як бахнув", — додала жінка.



Унаслідок вибухової хвилі пошкодило будинок подружжя Демчуків. Іван Демчук каже, що допомагає батько та брат: "Розпочали сьогодні цю причівку. Вчора робили крокви. Там підлатали і треба всередині помаленьку робити ремонт: грубку, потолки, стіни".



Сім'я зазначила: відновлювати житло своїми силами важко. Дружина волинянина Інна Демчук розповіла, що в сусідньому селі люди зібрали гроші для мешканців Копилля, у яких поруйноване житло, аби допомогти з відновленням.



Комісія уже обстежила 14 пошкоджених житлових будинків, склали відповідні акти, розповів голова Колківської тергромади Олександр Палінкевич. З 22 вересня у громаді очікують на приїзд експерта, який оцінить збитки в Копиллі.



"Думаю, що у понеділок-вівторок він приїде і обстежить один будинок, там, де аварійна покрівля. Другий будинок, який зруйнований, люди згідні на компенсацію. Вони згідні купити інший будинок, поряд, за ті кошти. Поки ми готові компенсовувати людям, які нанесені збитки, з місцевого бюджету. Даний будинок, після експертної оцінки, компенсуємо вартість власникам будинку", — додав посадовець.



Якщо на компенсацію збитків власникам пошкодженого майна мільйона гривень не вистачить, то Колківська селищна рада звертатиметься до обласної влади з проханням виділити додаткове фінансування. Також, додав Олександр Палінкевич, залучатимуть підприємців.



Нагадаємо, у селі Копилля на Волині з літака випав боєприпас. Подія відбулась в обідню пору 11 вересня. Внаслідок падіння боєприпасу стався вибух, що зруйнував один із будинків у селі. Люди не травмувалися.



У територіальному управлінні Державного бюро розслідувань за цим фактом відкрили кримінальне провадження. Про це повідомила речниця теруправління ДБР у Львові Софія Лепех-Давидович.



Вона підтвердила цей факт, а також зазначила, що боєприпас випав з українського винищувача. На місці події працювала слідчо-оперативна група ДБР. Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил польотів або підготовки до них.





