У Луцьку 9 багатоповерхівок залишилися без гарячої води





Про це повідомили у ДКП "Луцьктепло".



Відтак, подачу гарячої води вимушено призупинено для 9 житлових будинків на просп. Відродження, 41, 41-А, 43, 45, 45-А, 47, 49, 49-А та просп. Молоді, 6-А.



Роботи з ліквідації витоку буде розпочато в понеділок, 22 вересня.

Просимо вибачення за тимчасові незручності.



Отримати інформацію щодо усіх аварійних ситуацій цілодобово можна за телефоном Центрального диспетчерського пункту 0 800 21 55 21.

