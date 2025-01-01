У Луцьку 9 багатоповерхівок залишилися без гарячої води
Сьогодні, 20:36
В обласному центрі Волині через витік на тепловій мережі мешканці майже десяти багатоповерхівок залишилися без гарячої води.
Про це повідомили у ДКП "Луцьктепло".
Відтак, подачу гарячої води вимушено призупинено для 9 житлових будинків на просп. Відродження, 41, 41-А, 43, 45, 45-А, 47, 49, 49-А та просп. Молоді, 6-А.
Роботи з ліквідації витоку буде розпочато в понеділок, 22 вересня.
Просимо вибачення за тимчасові незручності.
Отримати інформацію щодо усіх аварійних ситуацій цілодобово можна за телефоном Центрального диспетчерського пункту 0 800 21 55 21.
