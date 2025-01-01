На Замковій площі у Луцьку 21 серпня обмежать рух транспорту





Про це 19 вересня попередили в Луцькій міській раді, пише



Рух транспорту обмежать у зв'язку із проведенням благодійного заходу "Амбасадор дитинства". Попередньо, для автотранспорту площа буде недоступна з 08:00 до 12:00.



Довідково: "Амбасадор дитинства" — благодійний захід спрямований на соціальну адаптацію дітей. У Луцьку дійство відбудеться вчетверте. Як повідомили в міській раді, вхід на захід вільний, але потрібна попередня реєстрація гостей, яка розпочнеться 21 вересня о 10:30. У програмі: майстеркласи, розіграші, виступи зірок і блогерів. Відкриє музичну сцену гурт KALUSH ORCHESTRA.

