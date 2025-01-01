На Замковій площі у Луцьку 21 серпня обмежать рух транспорту
Сьогодні, 19:06
В неділю, 21 вересня, на площі перед Луцьким замком тимчасово обмежать рух транспорту.
Про це 19 вересня попередили в Луцькій міській раді, пише Суспільне.
Рух транспорту обмежать у зв'язку із проведенням благодійного заходу "Амбасадор дитинства". Попередньо, для автотранспорту площа буде недоступна з 08:00 до 12:00.
Довідково: "Амбасадор дитинства" — благодійний захід спрямований на соціальну адаптацію дітей. У Луцьку дійство відбудеться вчетверте. Як повідомили в міській раді, вхід на захід вільний, але потрібна попередня реєстрація гостей, яка розпочнеться 21 вересня о 10:30. У програмі: майстеркласи, розіграші, виступи зірок і блогерів. Відкриє музичну сцену гурт KALUSH ORCHESTRA.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це 19 вересня попередили в Луцькій міській раді, пише Суспільне.
Рух транспорту обмежать у зв'язку із проведенням благодійного заходу "Амбасадор дитинства". Попередньо, для автотранспорту площа буде недоступна з 08:00 до 12:00.
Довідково: "Амбасадор дитинства" — благодійний захід спрямований на соціальну адаптацію дітей. У Луцьку дійство відбудеться вчетверте. Як повідомили в міській раді, вхід на захід вільний, але потрібна попередня реєстрація гостей, яка розпочнеться 21 вересня о 10:30. У програмі: майстеркласи, розіграші, виступи зірок і блогерів. Відкриє музичну сцену гурт KALUSH ORCHESTRA.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Замковій площі у Луцьку 21 серпня обмежать рух транспорту
Сьогодні, 19:06
Перенести мерію у приміщення біля Луцького замку, - Андрій Разумовський озвучив несподівану ідею
Сьогодні, 17:30
Уродженець росії, який на Волині неодноразово ґвалтував 12-річну дівчинку, отримав 15 років тюрми
Сьогодні, 17:10
« У 58 з легкістю застрибує на танк та керує боєм»: танкіст з волинської бригади - повний кавалер ордена «За мужність»
Сьогодні, 16:32