Перенести мерію у приміщення біля Луцького замку, - Андрій Разумовський озвучив несподівану ідею

Андрій Разумовський.



Про це він говорив на подкасті Юрія Ричука «Вечірній Луцьк».



«Чи місце там «технікуму»? («технікум радянської торгівлі - колишня назва навчального закладу) Ні! Технікуму треба приміщення нове збудувати, найти заміну» - вважає бізнесмен.



«А там… Був один чоловік з відділу економіки, він сказав геніальну просто ідею: міськраду туди перенести. Ну а чому ні?» - додав він.

«Я не знаю, чи міський голова таке підтримає, можливо він категорично проти, я просто кажу, наприклад. Треба в старе місто вдихнути життя» - додав Разумовський.



При цьому він наголосив, що каже цю думку тільки «як бізнесмен», й можливо не всі фактори враховує.



Нагадаємо, раніше Андрій Разумовський вже висловлювався про місце розташування автостанції у Луцьку.



Дивитися повністю подкаст «Вечірній Луцьк» з Андрієм Разумовським:







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для посилення туристичної привабливості історичної частини міста Луцька із приміщення єзуїтського колегіуму варто було б відселити Волинський фаховий коледж НУХТ, вважає луцький будівельникПро це він говорив на подкасті«Вечірній Луцьк».«Чи місце там «технікуму»?Ні! Технікуму треба приміщення нове збудувати, найти заміну» - вважає бізнесмен.«А там… Був один чоловік з відділу економіки, він сказав геніальну просто ідею: міськраду туди перенести. Ну а чому ні?» - додав він.«Я не знаю, чи міський голова таке підтримає, можливо він категорично проти, я просто кажу, наприклад. Треба в старе місто вдихнути життя» - додав Разумовський.При цьому він наголосив, що каже цю думку тільки «як бізнесмен», й можливо не всі фактори враховує.Нагадаємо, раніше «Я вважаю її місце розташування вкрай недоцільним» , - поділився думкою луцький забудовник.Дивитися повністю подкаст «Вечірній Луцьк» з Андрієм Разумовським:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію