Перенести мерію у приміщення біля Луцького замку, - Андрій Разумовський озвучив несподівану ідею
Для посилення туристичної привабливості історичної частини міста Луцька із приміщення єзуїтського колегіуму варто було б відселити Волинський фаховий коледж НУХТ, вважає луцький будівельник Андрій Разумовський.

Про це він говорив на подкасті Юрія Ричука «Вечірній Луцьк».

«Чи місце там «технікуму»? («технікум радянської торгівлі - колишня назва навчального закладу) Ні! Технікуму треба приміщення нове збудувати, найти заміну» - вважає бізнесмен.

«А там… Був один чоловік з відділу економіки, він сказав геніальну просто ідею: міськраду туди перенести. Ну а чому ні?» - додав він.
«Я не знаю, чи міський голова таке підтримає, можливо він категорично проти, я просто кажу, наприклад. Треба в старе місто вдихнути життя» - додав Разумовський.

При цьому він наголосив, що каже цю думку тільки «як бізнесмен», й можливо не всі фактори враховує.

Нагадаємо, раніше Андрій Разумовський вже висловлювався про місце розташування автостанції у Луцьку. «Я вважаю її місце розташування вкрай недоцільним», - поділився думкою луцький забудовник.

Дивитися повністю подкаст «Вечірній Луцьк» з Андрієм Разумовським:



