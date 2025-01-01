« У 58 з легкістю застрибує на танк та керує боєм»: танкіст з волинської бригади - повний кавалер ордена «За мужність»
Сьогодні, 16:32
«Наш Володимирович» - так з повагою і теплом називають його побратими з танкового батальйону нашої Князівської бригади. Майстер-сержант Василь Шворук - людина-легенда. Воїн, наставник, приклад.
Сьогодні він тримає в руках орден «За мужність» І ступеня, який йому особисто вручив Президент України Володимир Зеленський, повідомили в 14 окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого.
"І тепер Василь Володимирович - перший у нашій бригаді, хто став повним кавалером цієї державної нагороди. А перед врученням були… тисячі кілометрів фронтових доріг, дим і вогонь запеклих боїв, знищені ворожі техніка, бліндажі, піхота. Поранення. Контузії. Біль утрат.
Кожен спогад - мов уламок у серці. Але він тримається.
І не просто тримається — посміхається, підтримує, вірить, надихає.
У свої 58 років він все ще з легкістю застрибує на танк і керує боєм", - розповіли у бригаді.
