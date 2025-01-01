Були брудні і голодні: У Луцьку на території школи виявили трьох дітей, які перебували без нагляду дорослих
Сьогодні, 15:31
Учора, 18 вересня, на території однієї з Луцьких шкіл начальник служби освітньої безпеки виявив трьох дітей віком 7, 8 та 11 років. Вони перебували без нагляду дорослих у брудному та неохайному одязі, були голодні. Один із хлопчиків мав гематому на обличчі та потребував медичної допомоги.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
На місце також прибули патрульні, служба у справах дітей та медики. Після огляду лікарі прийняли рішення ушпиталити 8-річного хлопчика до лікарні.
З огляду на виявлені факти, фахівці служби у справах дітей вирішили тимчасово влаштувати малолітніх до притулку для дітей, де їм буде забезпечений догляд та необхідна допомога. А на матір малечі склали відповідні адміністративні матеріали.
