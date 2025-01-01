У Ковелі між військовослужбовцями ТЦК і працівниками підприємства стався конфлікт: що відомо





На законну вимогу групи оповіщення пред’явити військово-облікові документи, громадянин призовного віку відмовився надати свої дані та намагався втекти на територію одного з підприємств критичної інфраструктури. Військовослужбовці прослідували за ним з метою встановлення особи,



"Під час цього до військових підійшли троє працівників вказаного підприємства, які почали чинити опір, погрожувати та намагались спричинити тілесні ушкодження військовослужбовцям. Згодом на місце підійшла група ще близько 15 чоловік з числа працівників цього підприємства, які продовжили перешкоджати виконанню службових обов’язків, шарпали військовослужбовців та пошкодили службовий автомобіль.



З метою самозахисту та припинення протиправних дій, військовослужбовці застосували спеціальні засоби — сльозогінний газ", - йдеться в повідомленні.



На місці події працює поліція. Встановлюються всі обставини та правова кваліфікація дій учасників інциденту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 19 вересня, у м. Ковель на вул. Степана Бандери, військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки Волинської області проводили мобілізаційні заходи.На законну вимогу групи оповіщення пред’явити військово-облікові документи, громадянин призовного віку відмовився надати свої дані та намагався втекти на територію одного з підприємств критичної інфраструктури. Військовослужбовці прослідували за ним з метою встановлення особи, повідомляють у ТЦК та СП."Під час цього до військових підійшли троє працівників вказаного підприємства, які почали чинити опір, погрожувати та намагались спричинити тілесні ушкодження військовослужбовцям. Згодом на місце підійшла група ще близько 15 чоловік з числа працівників цього підприємства, які продовжили перешкоджати виконанню службових обов’язків, шарпали військовослужбовців та пошкодили службовий автомобіль.З метою самозахисту та припинення протиправних дій, військовослужбовці застосували спеціальні засоби — сльозогінний газ", - йдеться в повідомленні.На місці події працює поліція. Встановлюються всі обставини та правова кваліфікація дій учасників інциденту.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію