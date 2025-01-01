«Лікар, який врятував не одне життя»: на Волині помер реаніматолог-анестезіолог

Володимира Ногачевського, лікаря Старовижівської багатопрофільної лікарні.



Про це Тетяна Свіржевська.



«Словами не можна передати весь біль і печаль. Як страшний сон. Вічний спокій твоїй душі, наш рідний Володимире Володимировичу. Ми прощаємося з нашим колегою: лікарем, який щодня надавав допомогу нашим жителям; лікарем, який врятував не одне життя; лікарем, який назавжди залишиться у наших серцях. Просимо щирої молитви за нашого колегу та приносимо щирі співчуття рідним. Царство Небесне та світла памʼять», − ідеться в дописі.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зупинилося серце реаніматолога-анестезіолога, лікаря Старовижівської багатопрофільної лікарні.Про це повідомила лікарка«Словами не можна передати весь біль і печаль. Як страшний сон. Вічний спокій твоїй душі, наш рідний Володимире Володимировичу. Ми прощаємося з нашим колегою: лікарем, який щодня надавав допомогу нашим жителям; лікарем, який врятував не одне життя; лікарем, який назавжди залишиться у наших серцях. Просимо щирої молитви за нашого колегу та приносимо щирі співчуття рідним. Царство Небесне та світла памʼять», − ідеться в дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію